Kraj ere: Mohamed Salah ide iz Liverpula

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Napadač Liverpula Mohamed Salah objavio je da će napustiti klub na kraju sezone.

Tridesettrogodišnji egipatski reprezentativac, koji je prešao u Liverpul iz Rome u junu 2017, potvrdio je vest video porukom na društvenim mrežama. „Nažalost, došao je taj dan. Ovo je prvi deo mog oproštaja“, rekao je Salah. „Napustiću Liverpul na kraju sezone.“ Salah je potpisao novi dvogodišnji ugovor sa Liverpulom u aprilu 2025, ali će ga napustiti kao slobodan igrač pošto je klub saopštio da su „postigli dogovor“ o njegovoj budućnosti. Dosadašnji tok sezone
