Vreme danas: Sunčano, vetrovito i toplo – do 20 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima i sa veoma retkom pojavom slabe i kratkotrajne kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vetar, pre podne slab promenljiv, posle podne i umeren jugozapadni i južni. Najniža temperatura biće od jedan do sedam, a najviša od 15 do 20 stepeni. vreme u beogradu U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od četiri do sedam, a najviša oko 19 stepeni.