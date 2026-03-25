Ubijanje Beograda s predumišljajem

Zbog pregrada, u slučaju bilo kakvog protesta, ljudi bi masovno ginuli. Ne od vaših batinaša. Ni od vašeg zvučnog topa. To smo savladali… Već zato što bi život okončali, nabodeni na te grobljanske ograde. Uz to, prekriveni veštačkim cvećem – kako i dolikuje mrtvima

Dok vi po Srbiji sluđujete naivne, ne bi li na lokalnim izborima glasali za vas, vaš buldožer – od našeg glavnog grada – pravi grad za sprdanje. Kad su izbori u pitanju, Beograd je malo teže pokrasti, ali ga je lako unakaziti. I toga ste se latili. Ruženjem Beograda, vi se građanima svetite. Ćacilend je oproban model. Trostruke metalne ograde i vaši ljudi zatvoreni u tor. Milom ili silom, pristali su na vaše lelemuđenje i vaše poniženje. Talibani i oni koji ih