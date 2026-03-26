Srbija postala autokratija prema Bertelsmanovom indeksu transformacije

Srbija je zbog višegodišnjeg zarobljavanja države, potkopavanja institucija i velikih izbornih manipulacija svrstana u kategoriju umerenih autokratija, sa ograničenom ekonomskom transformacijom i slabim upravljanjem, u novom Indeksu transformacije nemačke fondacije Bertelsman koji je danas objavljen. "Demokratija u Srbiji nastavlja da se pogoršava, sa značajnim padom u izbornim uslovima, vladavini prava i slobodi medija i sa rastom političke polarizacije", navodi