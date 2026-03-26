Bugarska privremeno ukinula neke sankcije Rusiji

Vlada Bugarske saopštila je juče da su privremeno ukinute neke sankcije prema Rusiji, kako bi se omogućila nabavka rezervnih delova za nuklearnu elektranu Kozloduj.

Savet ministara je ovlastio nuklearnu elektranu Kozloduj da uveze potrebne rezervne delove iz Rusije i da primi tehničku pomoć u okviru eksplicitno navedenih ugovora, prenosi Bugarski nacionalni radio. Bugarska vlada je saopštila da je glavni prioritet u radu postrojenja održavanje najvišeg nivoa tehničke i nuklearne bezbednosti, kao i da, pošto je veliki deo sistema i opreme ruskog porekla, neke isporuke za pouzdan rad blokova 5 i 6 nuklearke Kozloduj moraju da