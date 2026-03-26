Cena nafte ponovo skočila

Vesti online  |  Sputnjik (A. S.)
Cena nafte jutros je ponovo premašila granicu od 100 dolara po barelu. Sirova nafta Brent, koja važi za svetski standard, poskupela je za 1,61 odsto i dostigla cenu od 103,87 dolara po barelu, prenosi „Skaj njuz“.

Kako se navodi, cena nafte juče je pala ispod 100 dolara nakon najave predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o mogućem postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom. Međutim, Iran je porekao da su pregovori u toku, pa je nafta ponovo poskupela. U međuvremenu, cene zlata i srebra su pale, prenosi Asošiejted pres. Zlato je pojeftinilo za 0,8 odsto, a srebro za 0,9 odsto. Vrednost američkog dolara opala je u odnosu na japanski jen, a vrednost evra je
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Ključne reči

IranCena nafteDonald TrampDolarnaftavesticeneekonomija

Svet, najnovije vesti »

