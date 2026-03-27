Zapretili su; Odmazda je neizbežna

Iranski ministar spoljne politike Abas Arakči izjavio je danas da je Izrael pogodio dve najveće iranske čeličane, elektrocentralu i civilne nuklearne objekte i da će se Iran "silno osvetiti" za to.

"Izrael je pogodio dve najveće iranske čeličane, elektrocentralu i civilne nuklearne objekte i drugu infrastrukturu, navode iranski zvaničnici", napisao je Arakči na platformi X. On je istakao da Izrael tvrdi da je delovao u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. "Napad je u suprotnosti sa produženim diplomatskim rokom koji je najavio američki predsednik Donald Tramp", naveo je Arakči. Kako je naglasio, Iran poručuje da će se "silno osvetiti" za izraelske