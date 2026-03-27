Tramp: Obustavljam uništavanje elektrana u Iranu na 10 dana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da obustavlja napade na iranske energetske elektrane na 10 dana na zahtev iranske vlade i rekao da razgovori sa Teheranom idu „veoma dobro“, javila je agencija Rojters. „Na zahtev iranske vlade obustavljam uništavanje elektrana na 10 dana, do ponedeljka, 6. aprila 2026. godine, u 20 časova po istočnom vremenu“, objavio je Tramp na društvenj mreži Truth Social. „Razgovori su u toku i, uprkos pogrešnim izjavama medija