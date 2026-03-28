Jokić novim tripl-dablom spasao Denver blamaže VIDEO

Košarkaši Denvera savladali su kod kuće Jutu (135:129), u efikasnom meču NBA lige.

Nikola Jokić je za 39 minuta na parketu bio najefikasniji sa 33 poena (13/16 iz igre, 2/2 za tri, 5/8 penali). Upisao je 31. tripl-dabl u sezoni, zabeleživši još 15 skokova, 12 asistencija, jednu ukradenu i sedam izgubljenih lopti. Adekvatno ga je ispratio Džamal Marej sa 31 poenom, 14 asistencija i šest skokova, Tim Hardavej je dodao 21, a Aron Gordon 17 poena i sedam skokova. Na drugoj strani najbolji su bili Kajl Filipovski sa 25 poena, osam skokova i pet