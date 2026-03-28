Noćas počinje letnje računanje vremena
Beta pre 2 sata
Letnje računanje vremena počeće noćas, dva sata posle ponoći, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale Ministarstva privrede.
Promena podrazumeva pomeranje časovnika jedan sat unapred - tako što se će 2 sata posle ponoći računati kao 3 sata.
Letnje računanje vremena je dogovor po kojem se preko leta časovnik pomera da bi poslepodneva imala više dnevnog svetla nego prepodneva.
Sprovodi se tako što se službeno vreme pomeri unapred u poznu zimu ili rano proleće, a vrati nazad u jesen.
(Beta, 28.03.2026)