Noćas počinje letnje računanje vremena

Beta pre 2 sata

Letnje računanje vremena počeće noćas, dva sata posle ponoći, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale Ministarstva privrede.

Promena podrazumeva pomeranje časovnika jedan sat unapred - tako što se će 2 sata posle ponoći računati kao 3 sata.

Letnje računanje vremena je dogovor po kojem se preko leta časovnik pomera da bi poslepodneva imala više dnevnog svetla nego prepodneva.

Sprovodi se tako što se službeno vreme pomeri unapred u poznu zimu ili rano proleće, a vrati nazad u jesen.

(Beta, 28.03.2026)