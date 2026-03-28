Međedović u finalu, za titulu će se boriti protiv prvog nosioca

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u finale čelendžera u Napulju, pošto je u polufinalu pobedio 186. igrača sveta Ukrajinca Vitalija Sačkoa posle dva seta, 7:5, 6:1.

Meč je trajao sat i 28 minuta. Međedović, 115. igrač sveta, uzeo je šest puta servis ukrajinskom teniseru, dok je Sačko osvojio dva brejka. Međedović će u finalu igrati protiv Nemca Danijela Altmajera, 55. tenisera sveta i prvog nosioca na turniru. On je u polufinalu bio bolji od 437. na ATP listi, Italijana Federika Bondiolija, sa 6:2, 2:6, 6:1. Finale je zakazano za nedelju od 15 časova.