Međedović u finalu Napulja

Teniser Srbije Hamad Međedović plasirao se danas u finale ATP čelendžera u Napulju pobedom nad Ukrajincem Vitalijem Saškom u dva seta (7:5, 6:1).

Peti nosilac u Italiji i 115. igrač sveta savladao je u polufinalu za 71 poziciju slabije rangiranog rivala posle jednog časa i 28 minuta. Međedović je napravio tri brejka u prvom setu, jedan više od Ukrajinca, a odlučujući se dogodio u 11. gemu. Novopazarac je u drugom setu čuvao servis, dok je Saško i u tom periodu tri puta popustio kod početnog udarca. Ulazak u finale približio je Međedovića povratku među 100 najboljih tenisera planete. Drugi finalista u Napulju