Vreme Vučićeve dominacije je prošlo

Lokalni izbori su mnogo važniji vlastima nego bilo kome drugom. Ne treba gledati gde će odneti pobedu, jer će je verovatno odneti svuda. Malo pritisci i crni džipovi, malo obećanja, malo čudno brojanje listića, malo fantomske liste… Ali treba gledati koliko će ljudi glasati za vladajuću koaliciju u apsolutnim brojevima, jer raste zasićenost građana ovom vlašću i želja za više demokratije

Jedan od zaključaka našeg prethodnog intervjua s profesorom metodologije i sociologije na FPN-u Milošem Bešićem, iz februara 2025, slovio je: autoritarne stranke opstaju makar i na prividu nepobedivnosti u koji s vremenom počnu da veruju i protivnici režima, a studenti u Srbiji su za kratko vreme uspeli da razbiju tu politički štetnu matricu. Gde stojimo u martu 2026. godine, godinu dana kasnije, nadomak lokalnih izbora u deset opština i jednom gradu, a u