Vašington post: Pentagon se sprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu

Beta pre 47 minuta

Američki list Vašington post prenosi, pozivajući se na zvaničnike, da se Pentagon priprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu, kao i da ostaje neizvesno da li će predsednik države Donald Tramp odobriti planove za raspoređivanje kopnenih trupa.

Kako izveštava list, planovi ukazuju da ovakve kopnene operacije ne bi predstavljale invaziju već bi ih činili upadi snaga za specijalne operacije i konvencionalne pešadijske trupe, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

Veruje se da Amerikanci imaju više od 4.000 marinaca na brodovima koji su krenuli ka Zalivu, padobranci iz 82. divizije su u pripravnosti i razgovaraju o dodatnim pojačanjima.

Odvojeno od toga juče je Američka centralna komanda objavila da je ratni brod USS Tripoli stigao u region. U objavi na društvenim mrežama navodi se da brod prevozi jedinicu od oko 2.500 mornara i marinaca sa transportom i borbenim avionima, preneo je AP.

Brod USS Tripoli, amfibijski desantni brod, kao i elementi 31. ekspedicione jedinice su inače bazirani u Japanu. Sprovodili su vojne vežbe u oblasti oko Tajvana kada je izdato naređenje pre gotovo dve nedelje da idu ka Bliskom istoku.

Američka Centralna komanda saopštila je da pored marinaca brod Tripoli dovodi transport i borbene avion u region.

Brod USS Bokser (Boxer) i još dva broda sa još jednom jedinicom marinaca takođe su dobili instrukcije da krenu u region iz San Dijega.

(Beta, 29.03.2026)

Povezane vesti »

Nova pre 32 minuta
Danas pre 1 sat
N1 Info pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Serbian News Media pre 47 minuta
Radio sto plus pre 42 minuta
NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rat u Iranu izaziva globalnu nestašicu đubriva i ugrožava cene hrane

Rat u Iranu izaziva globalnu nestašicu đubriva i ugrožava cene hrane

Insajder pre 21 minuta
Severna Koreja objavila da je testirala motore rakete koja može da stigne do kopna SAD

Severna Koreja objavila da je testirala motore rakete koja može da stigne do kopna SAD

Insajder pre 31 minuta
BLOG UŽIVO: Eskalacija na Bliskom istoku: IRGC napao fabrike u UAE i Bahreinu, Pentagon sprema kopnenu operaciju

BLOG UŽIVO: Eskalacija na Bliskom istoku: IRGC napao fabrike u UAE i Bahreinu, Pentagon sprema kopnenu operaciju

Insajder pre 2 minuta
Huti nastavljaju napade na Izrael, mogući novi problemi u snabdevanju naftom

Huti nastavljaju napade na Izrael, mogući novi problemi u snabdevanju naftom

BBC News pre 37 minuta
Kalibaf: Neprijatelj šalje poruke o pregovorima dok planira kopneni napad

Kalibaf: Neprijatelj šalje poruke o pregovorima dok planira kopneni napad

RTV pre 7 minuta