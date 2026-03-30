Jokić: "Ja imam moć - da ne slušam ljude" VIDEO

Srpski košarkaš i centar Denver Nagetsa Nikola Jokić je izneo utiske na konferenciji za medije posle pobede nad Golden Stejtom.

Košarkaši Denvera nastavili su pobednički niz, savladavši Golden Stejt sa 116:93 i tako vezali šestu pobedu zaredom. Na konferenciji za medije, Nikola Jokić je analizirao i igru svog tima protiv "ratnika". "Mislim da prvo poluvreme nije bilo toliko loše, možda smo mogli da pogađamo šuteve, možda… Ne znam, to je deo igre, košarke, ali drugo poluvreme je bilo mnogo bolje – intenzitet, energija, trčanje, šut. Dali smo 19 trojki na kraju, definitivno nam je pomogao