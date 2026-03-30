Policija upala u prostorije Aleksićevog NPS u Beogradu

Šef odborničke grupe Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović objavio je na X nalogu da je u prostorije te stranke u Beograd upalo preko 10 policajaca. „U Narodni pokret Srbije upalo je preko 10 policajaca.

Drže nas zatvorene“, napisao je Pavlović. У Народни покрет Србије упало је преко 10 полицајаца. Држе нас затворене. — Милош Павловић (@PavloviMilo) March 29, 2026 Pavlović je agenciji Beta kazao da su u pitanju pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) pod vođstvom načelnika Marka Krička. „Drže nas koji smo se zatekli i trebali da pratimo rezultate glasanja (na lokalnim izborima) u jednoj prostoriji, a navodno je u pitanju razlog slanje poruka u toku dana sa