Predsednik SPO se oglasio o izborima

Predsednik SPO Aleksandar Cvetković kaže da je žalosno stanje demokratije u Srbiji kada se predsednik države oseća pozvanim da saopštava rezultate lokalnih izbora iz 10 opština, saopštila je ta partija.

Cvetković dodaje da su saopšteni rezultati na mnogim mestima podeljeni na pola. „Znači da skoro polovina građana tih opština ne podržava partiju koju otvoreno i bez zadrške podržava predsednik svih građana Srbije. Takođe postoji bar polovina građana koji podržavaju vladajuće partije. U takvim okolnostima nema i ne sme biti mesta trijumfalizmu niti pričama da je samo jedna polovina građana Srbije ona prava. Ko god, sa koje god strane slao takve poruke. Svaki