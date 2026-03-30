Presek izlaznosti, najava obraćanja Vučića

Izlaznost u svih 10 gradova i opština na današnjim lokalnim izborima, do 18 časova, veća je od 50 odsto, prenela ja Radio-televizija Srbije (RTS).

Provladini mediji najavljuju obraćanje Aleksandra Vučića za 22 sata. Biračka mesta su otvorena do 20 sati. Presek izlaznoznosti po mestima, prema nezvaničnim podacima, do 18 sati bio je: Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 18.00 časova bila je 63,27 odsto. Izlaznost do 18 časova u Bajinoj Bašti je 71 odsto. Do 18 časova glasalo je 67,64 odsto birača u Kuli. U Kladovu do 18 časova glasalo 50,40 odsto upisanih birača. U Boru do 17 časova glasalo 56,8