Vučić proglasio pobedu: 10:0 za nas

U Boru je najviše nepoznanica, a u Kladovu je SNS zabeležio najubedljiviju pobedu, dok je najneizvesnije bilo u Kuli gde je SNS imao 513 glasova više od „blokadera“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajujući se javnosti tri sata nakon zatvaranja birališta u 10 gradova i opština u Srbiji.

On je proglasio pobedu SNS u svih 10 mesta. „Ovo nisu konačni rezultati, ali kao da jesu, jer je nemoguće da se dođe do promene. Na 90 odsto obrađenih mesta u Aranđelovcu, od važećih glasova, SNS ima 52,96 odsto, Studenti 44, 9, a Ruska stranka 1,09 odsto. Prednost od 1.700 glasova ima SNS“, rekao je Vučić. U Bajinoj Bašti 53,49 ima SNS, 41,35 imaju Ujedinjeni za Bajinu Baštu, dok je lista Milana Stamatovića imala 1,87 odsto. Najviše nepoznanica bilo je u Boru,