Bogdanović opet nije igrao, Klipersi vezali pet pobeda

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su Milvoki Bakse rezultatom 113:127 u NBA ligi, a ni sekund na terenu nije dobio Bogdan Bogdanović.

Iako su Klipersi kapitena reprezentacije Srbije ove sezone zadržali u sastavu njegova minutaža je baš (sramotno) mala, pa je tako Bogdanović propustio četiri od poslednjih pet utakmica, dok je na toj jednoj igrao malo više od sedam minuta i nije se upisao u strelce. Klipersi su vezali pet pobeda i u dobroj si situaciji da regularni deo sezone okončaju na osmoj poziciji, koja donosi plasman u plej-in i dve šanse za plasman u plej-of. Tim iz Los Anđelesa je polako,