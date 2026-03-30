Iran potvrdio smrt važnog komandanta

Iran je potvrdio smrt komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde Alireze Tangsirija.

Izrael i SAD ranije su tvrdili da je Tangsiri ubijen u zajedničkom napadu 26. marta. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac prošle nedelje izjavio je da je „u preciznoj i smrtonosnoj operaciji“ ubijen Tangsiri zajedno sa drugim visokim mornaričkim zvaničnicima. Iranski mediji jutros su preneli saopštenje Revolucionarne garde u kojem se navodi da je Tangsiri preminuo od „težine zadobijenih povreda“. „Kontraadmiral Revolucionarne garde, mučenik Alireza Tangsiri, koji