Saopštenje Kremlja: O čemu su razgovarali Putin i Vučić

Lideri su detaljno razmotrili situaciju oko Ukrajine, kao i trenutnu široku eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, a sa obe strane naglašen je principijelni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja Kosova, kao i potreba da se obezbede prava Republike Srpske u okviru BiH.

Na inicijativu srpske strane, održan je telefonski razgovor između šefa ruske države Vladimira Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, saopštio je Kremlj. Kako su istakli, razmotrena su aktuelna pitanja rusko-srpskog strateškog partnerstva, uključujući saradnju u oblasti energetike, nafte i gasa, kao i nuklearne industrije, kao i pripreme za predstojeće aprilsko zasedanje Međuvladinog rusko-srpskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.