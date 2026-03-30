Međedović danas 81. na ATP listi

Skok za 34 mesta rezultat je njegovog jučerašnje pobede nad Danijelom Altmajerom na čelendžeru u Napulju.

Novak Đoković pokvario je plasman za jednu poziciju i od danas zauzima četvrto mesto. Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 13.590 bodova. Drugo mesto sa 12.400 bodova zauzima Italijan Janik Siner, koji je osvojio titulu na mastersu u Majamiju, dok je treći sa 5.205 bodova Nemac Aleksandar Zverev, koji je prestigao Đokovića na ATP listi.