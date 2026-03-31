Eksplozije u Teheranu, u nekim delovima grada nema struje

Nekoliko eksplozija odjeknulo je rano jutros u Teheranu, javili su iranski mediji i dodali da u delovimu glavnog grada nema struje.

Agencija Tasnim prenela je vest o eksplozijama koje su se čule na istoku i zapadu Teherana, kao i o prekidima u snabdevanju strujom na istoku. Tasnim dodaje da je u napadu pogođena podstanica u jednoj elektrani. Izraelska vojska je tokom prethodne noći pozvala stanovnike Teherana da ostanu u kućama, jer će izvesti napad na "vojnu infrastrukturu". Sjedinjene Američke države i Izrael su 28. februara pokrenuli vazdušne napade na Iran.