Gatuzo utučen: "Izvinjavam se Italiji"

Selektor Italije Đenaro Gatuzo bio je razočaran posle poraza svog tima od BiH u Zenici.

Italijani su posle penala i zgubili od BiH i tako su ostali bez karte za Mundijal, na kom ih sada neće biti punih 12 godina. "Momci nisu zaslužili ovakav poraz zbog svoje igre, zalaganja i ljubavi. Imali smo tri prilike da postignemo gol. Šteta, to je fudbal. Ponosan sam na svoje momke. Boli jer nam je ovo trebalo zbog nas samih, zbog naših porodica. Za celu Italiju i naš fudbal, ovo je težak udarac", rekao je Gatuzo posle meča. Azuri će treći put u nizu propustiti