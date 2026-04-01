Haos: Lukaku odbio da trenira sa Napolijem

Fudbaler Napolija Belgijanac Romelu Lukaku odbio je da trenira sa ekipom, saopštio je klub iz Napulja.

Italijanski mediji navode da Lukaku trenutno nije fizički spreman zbog čega je i otkazao nastup za reprezentaciju Belgije. On je ostao da trenira individualno, ali se nije odazvao na poziv kluba iz Napulja da se priključi timskim treninzima. - Lukaku se nije odazvao današnjem pozivu da se vrati treninzima. Klub zadržava pravo da razmotri preduzimanje odgovarajućih disciplinskih mera, kao i da utvrdi da li će igrač da nastavi da trenira sa timom na neodređeno