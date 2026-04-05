Vučić: Sumnjive okolnosti smrti studentkinje

Ništa nije nagoveštavalo da bi bilo šta učinila protiv sebe, ona je na to bila naterana, na koji način, siguran sam da će to istraga utvrditi, rekao je predsednik Aleksandar Vučić govoreći o slučaju smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je okarakterisao kao ubistvo.

Predsednik Vučić je izjavio da se studentkinja M. Ž. iz Šapca, koja je stradala 26. marta, kada je, kako se sumnja, pala kroz prozor sa petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu, uoči smrti ponašala potpuno normalno. “Ta devojka je bila potpuno normalna, potpuno normalno je slala poruke 18 minuta pre smrti. Ništa nije nagoveštavalo da bi bilo šta učinila protiv sebe, ništa čudno u njenom ponašanju. Ona je na to bila naterana. Na koji način, siguran sam da će to