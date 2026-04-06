Izbor predsednika VST odložen, pet članova stupilo na dužnost

Beta pre 2 sata

Na funkciju izbornih članova Visokog saveta tužilaštva (VST) iz redova javnih tužilaca danas je stupilo pet članova, a u nastavku sednice nije izabran novi predsednik  VST jer nijedan od dvoje predloženih kandidata nije dobio dovoljan broj glasova.

Za predsednika VST na sednici su bili predloženi Nikola Uskoković i Jasmina Stanković, a pošto nisu dobili dovoljan broj glasova, predsedavajući VST do izbora predsednika biće Miroslav Đorđević.

Đorđević je najavio intenziviranje rada VST, te dodao da će mu prioritet biti izbor predsednika VST.

"Neću dozvoliti da VST do izbora predsednika bude u stanju hibernacije", rekao je on.

Na početku sednice je konstatovano da su na funkciju izbornih članova VST stupili Jasmina Stanković na kandidacionoj listi za Vrhovno javno tužilaštvo, Radmila Jovanović na kandidacionoj listi za apelaciona javna tužilaštva, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine.

Konstatovano je da su na dužnost stupili i Nikola Uskoković, na kandidacionoj listi za viša javna tužilaštva kao i Boris Pavlović i Predrag Milovanović na kandidacionoj listi za osnovna javna tužilaštva.

Do stupanja na funkciju izbornih članova VST, njegov predsednik bio je Branko Stamenković, jer je predviđeno da novi saziv VST bira svog predsednika.

Svečanu sednicu, s predloženim dnevnim redom, kako piše na sajtu VST, sazvao je Đorđević, kao potpredsednik VST.

Sednici je prisustvovao i ministar pravde Nenad Vujić, inače po položaju član VST.

On je podržao izbor Uskokovića koji je potom, predstavljajući svoj program, kazao da će ga oslikavati moto "više rada - manje priče".

(Beta, 06.04.2026)

