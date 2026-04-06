VJT: Smrt studentkinje nastupila usled pada s visine

Beta pre 1 sat

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da je danas dobilo obdukcioni zapisnik s toksikološkom analizom Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u vezi sa smrću 25-godišnje M.Ž. 26. marta 2026. godine i da nalazi ukazuju da je smrt nastupila usled povreda nastalih padom s visine. 

"U interesu javnosti saopštavamo da nalazi ukazuju da je smrt nastupila usled povreda nastalih padom sa visine, dok toksikološkim analizama nije detektovano prisustvo lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci. Više javno tužilaštvo nastavlja predistražni postupak povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu", navelo je VJT.

(Beta, 06.04.2026)

