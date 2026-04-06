Penjaroja nabrojao greške Partizana protiv Budućnosti, pa poručio: Rano je pričati o tituli ABA lige

Košarkaši Partizana poraženi su na gostovanju Budućnosti u meču 6. kola TOP 8 faze ABA lige rezultatom 95:89.

Crno-beli nisu uspeli da slave i tako preteknu Dubai na liderskom mestu na tabeli. – Čestitam protivniku, zaslužena pobeda. Nismo odigrali dobar meč. Pre svega nismo radili bazične stvari, nismo pravili prekršaje u momentima kada nismo bili u bonusu, a rival je to kažnjavao. Iz naših izgubljenih lopti Budućnost je postigla 20 poena. U nastavku nismo imali ni jedan ofanzivni skok. Težak je raspored sa mnogo utakmica u malo dana, ali to nije alibi i ne može da bude,