NALED: U Čačku brzo do dozvole

Lokalne samouprave su zabeležile blagi pad efikasnosti u izdavanju dozvola, a udeo rešenih predmeta u toku godine pao je sa 97% u 2024. na 94,6% u 2025, pokazuje najnovija analiza NALED-a, zasnovana na podacima Agencije za privredne registre.

Prema analizi NALED-a, najuspešniji gradovi u izdavanju dozvola za gradnju su Sremska Mitrovica, Sombor i Kruševac, a prate ih Smederevo, Zrenjanin, Čačak, Vršac, Kraljevo, Pirot i Kikinda. Kada je reč o opštinama, najbolji su Bogatić, Apatin i Ćuprija, a u top deset se nalaze i Svilajnac, gradska opština Mladenovac, Topola, Gornji Milanovac, Velika Plana, Kovin i Aleksinac. Najveći porast zabeležen je kod potražnje lokacijskih uslova, za koje je podneto 20.923