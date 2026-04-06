Artemis 2, dan peti u zoni Meseca – pripreme za tamnu stranu

Četiri astronauta Nasine misije Artemis 2 stigla su u sferu gravitacijskog uticaja Meseca. To je tačka u kojoj mesečeva gravitacija jače deluje na svemirsku letelicu Orion nego Zemljina gravitacija, saopštila je NASA.

Artemis 2 neće sleteti na Mesec, niti će ući u njegovu orbitu. Umesto toga, Orion će obići njegovu daleku stranu u istorijskom preletu. Tokom tog susreta će se približiti Mesecu više nego ikada ranije. Astronauti misije Artemis 2 - Rid Vajzman, Viktor Glover i Kristina Koh iz NASA-e i Džeremi Hansen iz Kanadske svemirske agencije prvi su ljudi koji su prešli lunarni prag od decembra 1972. godine, kada je to učinila tročlana misija sletanja na Mesec Apolo 17 . Do