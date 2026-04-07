Skup podrške zaposlenima na N1 ispred zgrade te televizije

Beta pre 16 minuta

Građani i zaposleni na televiziji N1 okupili su se večeras u 19 časova ispred zgrade te televizije na Novom Beogradu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog smene programskog direktora Igora Božića i kontroverznih događaja oko tog medija.

Okupljeni nose transparente "N1ko nije sam" i "Ne utišava se boja istine", a prisutni su i članovi medijskih udruženja, studenti, zborovi građana i članovi opozicije.

Na skup podrške pozvala su novinarska udruženja, a nakon što su zaposleni N1 juče održali protest, zabrinuti zbog razrešenja Božića i toga da li bi to moglo da znači i promenu uređivačke politike, preneo je portal te televizije.

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić kazao je uoči protesta da je N1 televizija koja radi u javnom interesu.

"Građani Srbije treba da se zabrinu i da brinu za sebe, ostaće bez medija koji je pouzdan za njihovo informisanje. Kada ostanete bez pouzdanih medija vi ćete biti lako izloženi manipulacijama i to je problem za javnost u Srbiji, sve je manje tih medija a N1 je jedan od tih koji su profesionalni", kazao je Matić za N1.

Novi menadžment u petak je Božića obavestio da je razrešen sa funkcije direktora privrednog društva, a zatim je informisan da je neraspoređen i da do odluke borda Adria Njuz Netvorka (ANN) o njegovom statusu, neće rukovoditi redakcijom.

(Beta, 07.04.2026)

Povezane vesti »

Slobodna Evropa pre 16 minuta
Serbian News Media pre 21 minuta
Pravo u centar pre 21 minuta
N1 Info pre 46 minuta
Insajder pre 46 minuta
Glas Šumadije pre 1 sat
Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Jugmedia pre 21 minuta
Beta pre 16 minuta
Stav.life pre 16 minuta
Slobodna Evropa pre 16 minuta
Serbian News Media pre 21 minuta