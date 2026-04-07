Kamioni satima na Šidu i Batrovcima

Kamioni na graničnim prelazima Šid i Batrovci čekaju šest sati, a na prelazu Horgoš prema Mađarskoj pet časova, objavilo je danas preduzeće Putevi Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanje za teretna motorna vozila na graničnim prelazu Kelebija prema Mađarskoj iznosi četiri, a na prelazu Bezdan prema Hrvatskoj tri sata. Kamioni na graničnom prelazu Bačka Palanka čekaju dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, naveli su iz Puteva Srbije.