Sin Donalda Trampa sleteo u Banjaluku

Sin američkog predsednika Donald Tramp Mlađi sleteo je danas na banjalučki aerodrom u 12 časova i 52 minuta, potvrđeno je za portal ATV.

Dolazak sina američkog predsednika prošao je bez prisustva kamera. Medijima nije bilo dozvoljeno fotografisanje niti snimanje na aerodromu, pa su prvi kadrovi izostali, uprkos velikom interesovanju javnosti. Prema informacijama sa lica mesta, već u 13 časova i 6 minuta formirana je duga kolona vozila koja je napustila aerodrom u Mahovljanima i uputila se ka Banjaluci. Detalji posete za sada nisu zvanično saopšteni, a očekuje se da će tokom dana biti poznato više