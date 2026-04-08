Vučić sastaje se danas sa Karen Pirs

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, sastaće se danas sa Karen Pirs, specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan.

Sastanak je zakayan za 12 sati na Andrićevom vencu. Nakon sastanka, Vučić i Pirs prisustvovaće potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i AstraZeneca. Karen Pirs, ambasadorka sa plemićkom titulom, pripada grupi najiskusnijih britanskih diplomata. Bila je britanska ambasadorka u SAD i stalna predstavnica u UN u Njujorku. preneo je RTS.