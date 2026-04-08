Izrazi saučešća povodom smrti Duška Vujoševića

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je telegram saučešća porodici i prijateljima povodom smrti košarkaškog trenera Duška Vujoševića, ističući da je njegov odlazak veliki gubitak za sport i društvo u celini.

Vujošević je preminuo danas u Beogradu u 68. godini posle duge borbe sa teškom bolešću. "Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića, čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u svetu košarke, ali i u životima svih koji su imali čast da ga poznaju. Duško je svoju viziju i znanje nesebično ugradio u brojne generacije, stvarajući tako vrsne igrače, a pre svega ljude", naveo je Dačić. "Njegov odlazak predstavlja veliki