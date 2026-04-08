Sale se oprostio od Duleta: „Hvala, treneru“

Aleksandar Đorđević, legendarni košarkaš i trener, oprostio se od kolege i prijatelja Duška Vujoševića, koji je u sredu preminuo u Beogradu u 68. godini života.

Legendarni srpski košarkaš i trener uputio je emotivnu poruku putem društvene mreže Iks. „Počivaj u miru, Dule. Tvoja jedinstvenost ostaviće veliku prazninu u košarci. Tvoji igrači, svi sportski prijatelji te nikad neće zaboraviti. Hvala, treneru“, napisao je Đorđević. Od Vujoševića su se oprostili brojni košarkaši i treneri. "Dule, možda nisam uvek razumeo tvoje metode, niti sam uvek bio spreman na sve što si tražio od nas, ali danas znam koliko si me zapravo