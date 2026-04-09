Petković i Sorensen o dijalogu Beograd-Priština i ZSO

Beta pre 59 minuta

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom o toku dijaloga Beograda i Prištine i o primeni rešenja EU povodom kosovskog zakona o strancima, saopštila je srpska vlada.

Petković je preneo da je rešenje EU važno za život srpskog naroda i nesmetano funkcionisanje srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na prostoru Kosova, ali da s druge strane postoje i dalje problemi po pitanju izdavanja dokumenta.

Direktor Kancelarije za KiM rekao je da je Beograd u svakom trenutku spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom na tehničkom nivou i razgovore o nacrtu Statuta Zajednice srpskih opština (ZSO), imajući u vidu da se 19. aprila navršava 13 godina kako je potpisan Prvi briselski sporazum o normalizaciji odnosa kojim je predviđeno osnivanje ZSO.

"Zbog toga srpski narod s pravom očekuje da se ova preuzeta obaveza Prištine i ispuni, jer je njen garant sprovođenja i sama EU", rekao je Petković.

Prema njegovim rečima, za Beograd je najvažnije da se na prostoru Kosova i Metohije očuvaju mir i bezbednost srpskog naroda, uz poštovanje njihovih osnovnih ljudskih prava, dok "jednostrani potezi Prištine ne doprinose normalizaciji odnosa na terenu".

Sorensen boravi danas u poseti Srbiji tokom koje je predviđen sastanak i sa presednikom Aleksandrom Vučićem.

Poseta Sorensena se poklapa sa sednicom Saveta bezbednosti UN o Kosovu koja počinje posle podne.

(Beta, 09.04.2026)