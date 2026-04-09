ZC Vranje: Raspored rada za Vaskršnje praznike

VRANJE Zdravstveni centar u Vranju objavio je raspored rada tokom Vaskršnjih praznika od Velikog petka do edrugog dana Vaskrsa, a za dane petak 10. april, subota 11. april, nedelja 12. april i ponedeljak 13. april. U Domu zdravlja radiće sve dežurne službe od osam do 18 sati, Laboratorija Doma zdravlja radiće od osam do 14 sati, a Služba hitne medicinske pomoći radiće 24 sata. U Opštoj bolnici ZC Vranje rad je organizovan po sistemu dežurstva i radiće se 24 sata