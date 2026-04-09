Pobeda u Litvaniji: Rukometašice Srbije na EP

Ženska rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je pobedu u petom, pretposlednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, protiv Litvanije u gostima 36:34 i obezbedile učešće na kontinentalnoj smotri.

Velika pobeda Srbije u Litvaniji. Pobeda koja je izabranice Sandre Kolaković odvela na kontinentalnu smotru, bez obzira na ishod meča poslednjeg kola protiv Ukrajine u Kraljevu na Uskrs. Samo je pitanje da li će na kraju biti druga ili treća u Grupi 5, a scenario da izgubi drugu poziciju je skoro pa u domenu naučne fantastike. To bi značilo da izgubi od Ukrajine 12 golova razlike. Veliku borbu vodile su rukometašice Srbije. Litvanke su pružile veoma dobru partiju,