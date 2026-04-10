Si Đinping razgovarao sa Čeng Li-vun

Beta pre 1 sat

Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KP Kine), sastao se u jutros u Pekingu sa Čeng Li-vun, predsednicom kineske partije Kuomintang (KMT), prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Na poziv Centralnog komiteta KP Kine i Si Đinpinga, Čeng je prva predsednica KMT-a koja je u protekloj deceniji predvodila delegaciju te partije u poseti kontinentalnom delu Kine. Delegacija je pre dolaska u Peking posetila provinciju Đijangsu i Šangaj.

Si je rekao da ovaj susret lidera KP Kine i KMT-a, nakon 10 godina, ima veliki značaj za razvoj odnosa između dve partije i odnose preko Tajvanskog moreuza.

Si je naglasio da se, bez obzira na to kako se međunarodni odnosi i situacija preko Tajvanskog moreuza budu razvijali, opšti trend ka velikom preporodu kineske nacije neće promeniti, kao ni dominantna težnja Kineza sa obe strane moreuza da se ujedine.

On je dodao da ljudi sa obe strane Tajvanskog moreuza žele mir i stabilnost, unapređenje međusobnih odnosa i bolji život.

"To je odgovornost koju KP Kine i KMT ne mogu izbeći, ali je i pokretačka snaga za zajednički rad dve partije“, rekao je Si.

(Beta, 10.04.2026)

