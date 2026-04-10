Kakvo nas vreme očekuje danas?

U Srbiji će tokom dana biti sunčano, a posle podne oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti hladno sa slabim, prizemnim mrazem. Tokom večeri i noći ponegde se na jugozapadu zemlje očekuje slaba kratkotrajna kiša, u višim planinskim predelima slab sneg. Duvaće slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša od 12 do 16 stepeni. U Beogradu će ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem. Pre podne pretežno sunčano, u drugom delu dana umereno oblačno. Najniža