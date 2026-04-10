Putin najavio uskršnje primirje

Ruski predsednik Vladimir Putin najavio je prekid vatre tokom dvodnevnog perioda povodom pravoslavnog Uskrsa i izrazio očekivanje da će ukrajinska strana učiniti isto, saopštio je Kremlj. „U vezi sa predstojećim praznikom pravoslavnog Uskrsa, proglašava se prekid vatre od 16:00 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila.

Polazimo od pretpostavke da će ukrajinska strana slediti primer Ruske Federacije“, navodi se u saopštenju Kremlja. U saopštenju se dodaje da je ministar odbrane Andrej Belousov izdao naređenje vrhovnom komandantu ruske vojske, načelniku Generalštaba Valeriju Gerasimovu, „da za ovaj period obustavi borbena dejstva u svim pravcima“. „Trupe treba da budu spremne da odbiju sve moguće provokacije neprijatelja, kao i svaku agresivnu akciju“, navodi se u saopšetenju koje