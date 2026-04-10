Veliki petak: Između bola raspeća i nade vaskrsenja

Danas se, prema julijanskom kalendaru, obeležava Veliki petak, dan kada hrišćani podsećaju na raspeće Isusa Hrista na krstu i njegovu žrtvu za spasenje čovečanstva.

Veliki petak zauzima posebno mesto u hrišćanskoj tradiciji kao dan tišine, tuge i dubokog promišljanja. U duhu Uskrsa, Veliki petak nije samo podsećanje na bol i žrtvu, već i na snagu vere i nade koja dolazi posle stradanja. U pravoslavnoj tradiciji, ovaj dan protiče bez liturgije, u znaku strogog posta i uzdržanja. Crkvena zvona ne zvone, a atmosfera odiše smirenošću i tišinom. Vernici posećuju crkve, prolaze ispod plaštanice – platna koje simbolizuje Hristovo