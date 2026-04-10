Dve osobe noćas izbodene nožem u Luci Beograd

Dva muškarca prevezena su u Urgentni centar zbog povreda koje su zadobili usled ubadanja nožem u Luci Beograd, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

Stepen njihovih povreda još uvek nije poznat, prenela je Radio-televizija Srbije. Dve osobe su zadobile lakše povrede u saobraćajnim nezgodama. Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile 107 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnim mestima. Toj službi su se najčešće obraćali građani koji su imali problema sa disanjem i srčani bolesnici.