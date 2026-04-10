Stižu oblaci, hladna jutra ostaju iza nas

Danas hladnije od proseka i suvo u većini krajevauz duže sunčane periode pre podne.

Popodne postepeno naoblačenje i kasnije popodne i uveče je moguća povremena slaba kiša, najpre na zapadu i severu Srbije, a zatim i u centralnim predelima. Vetar slab severni iseverozapadni. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 13°C na severu Srbije do 17°C na krajnjem jugozapadu, u Prijepolju. Uveče ponegde slaba kiša koja se premešta ka jugoistoku Srbije u toku noći ka suboti. Na planinama sneg iznad 1200 mnv. Temperatura u 22h od 6°C do 10°C.