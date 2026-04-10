Običaji, verovanja, radost i simbolika farbanja jaja

Širom sveta i u Srbiji hrišćani danas obeležavaju Veliki petak, dan Hristovog stradanja. Smatra se najtužnijim danom u hrišćanstvu, a vernici se u crkvi okupljaju u tišini.

Veliki petak je dan tišine, ne peva se i ne igra, na crkvama ne zvone zvona. Najtužniji dan za hrišćane najavljuje najradosniji praznik – Vaskrs. Mnogobrojni običaji vezani su za ove praznike. Na današnji dan vernici obavezno poste i farbaju jaja, dok u nedelju doručak počinje ofarbanim jajima. Među najstarijim hrišćanskim običajima je farbanje jaja na Veliki petak kao spomen na nevino prolivenu krv i vaskrsenje Hristovo. Prema legendi, Marija Magdalena donela je