Alkaraz deklasirao Bublika za polufinale Monte Karla

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
MONTE KARLO - Branilac pehara Karlos Alkaraz deklasirao je Aleksandra Bublika rezultatom 2:0 (6:3, 6:0) za sat i tri minuta i tako se lako plasirao u polufinale mastersa u Monte Karlu.

Španac je bio ubedljiv protiv Kazahstanca koji nije bio dostojan rival u četvrtfinalu. U oba seta svetski broj jedan je pravio po tri brejka, ali je u prvom setu jednom izgubio servis. Alkaraz će sutra u polufinalu prvog mastersa na šljaci u sezoni igrati protiv pobednika meča Aleks de Minor (Australija) - Valentin Vašero (Monako).
Vašero eliminacijom De Minora za polufinale priredio spektakularno iznenađenje

Vašero eliminacijom De Minora za polufinale priredio spektakularno iznenađenje

RTS pre 7 minuta
Velentin Vašero u polufinalu Monte Karla čeka Karlosa Alkaraza

Velentin Vašero u polufinalu Monte Karla čeka Karlosa Alkaraza

Euronews pre 2 minuta
Kneževina na nogama: Vašero u polufinalu Monte Karla

Kneževina na nogama: Vašero u polufinalu Monte Karla

Sport klub pre 2 minuta
Iznenađenje dana u Monte Karlu

Iznenađenje dana u Monte Karlu

B92 pre 17 minuta
Alkaraz i Siner bez greške: Španac i Italijan ubedljivo do polufinala Mastersa u Monte Karlu

Alkaraz i Siner bez greške: Španac i Italijan ubedljivo do polufinala Mastersa u Monte Karlu

Kurir pre 57 minuta
Alkaraz deklasirao Bublika: Španac u polufinalu Monte Karla, lako prošao i Siner

Alkaraz deklasirao Bublika: Španac u polufinalu Monte Karla, lako prošao i Siner

Dnevnik pre 57 minuta
Nije se ni oznojio: Alkaraz demonstrirao silu i za samo 63 minuta slavio u Monte Karlu!

Nije se ni oznojio: Alkaraz demonstrirao silu i za samo 63 minuta slavio u Monte Karlu!

Hot sport pre 1 sat
Sindikati: Institucionalno nasilje prema Filozofskom fakultetu u Nišu, direktno ruganje zakonu i struci

Sindikati: Institucionalno nasilje prema Filozofskom fakultetu u Nišu, direktno ruganje zakonu i struci

Radio 021 pre 2 minuta
Vozaču automobila koji je usmrtio devojčicu u Novom Pazaru određen pritvor

Vozaču automobila koji je usmrtio devojčicu u Novom Pazaru određen pritvor

N1 Info pre 2 minuta
ANEM ALARM: Novinar Revolta Lazar Dinić, koji je teško povređen 29. marta, uspešno operisan i oporavlja se

ANEM ALARM: Novinar Revolta Lazar Dinić, koji je teško povređen 29. marta, uspešno operisan i oporavlja se

Ist media pre 2 minuta
Jedna devojčica poginula na trotinetu, druga povređena

Jedna devojčica poginula na trotinetu, druga povređena

Radio sto plus pre 17 minuta
STOP INSTITUCIONALNOM NASILJU: Odbrana autonomije i integriteta Filozofskog fakultetaUniverziteta u Nišu

STOP INSTITUCIONALNOM NASILJU: Odbrana autonomije i integriteta Filozofskog fakultetaUniverziteta u Nišu

Jug press pre 12 minuta