Alkaraz deklasirao Bublika za polufinale Monte Karla

MONTE KARLO - Branilac pehara Karlos Alkaraz deklasirao je Aleksandra Bublika rezultatom 2:0 (6:3, 6:0) za sat i tri minuta i tako se lako plasirao u polufinale mastersa u Monte Karlu.

Španac je bio ubedljiv protiv Kazahstanca koji nije bio dostojan rival u četvrtfinalu. U oba seta svetski broj jedan je pravio po tri brejka, ali je u prvom setu jednom izgubio servis. Alkaraz će sutra u polufinalu prvog mastersa na šljaci u sezoni igrati protiv pobednika meča Aleks de Minor (Australija) - Valentin Vašero (Monako).