Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na naftne derivate

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
BEOGRAD - Vlada Srbije donela je novu odluku o dodatnom smanjenju akciza na gorivo koje će biti niže za ukupno 25 odsto u odnosu na ono što je predviđeno Zakonom o akcizama, kako bi se sprečio veći rast cena naftnih derivata.

Prema toj odluci nivo akcize je dodatno smanjen sa 20 na 25 odsto u odnosu na zakonski nivo. Kako je objavljeno u Službenom glasniku u periodu do 24. aprila 2026. godine, akciza na bezolovni benzin iznosiće 54 dinara po litru, dok je za dizel određena na 55,53 dinara. Vlada Srbije donela je sredinom marta odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derifate nafte i to za 20 odsto. Kako su naveli iz Ministarstva finansija zbog rasta cena sirove nafte na svetskom
